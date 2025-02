Prefeito de São Pedro da Aldeia se reúne com secretário estadual do Meio Ambiente para tratar sobre a Lagoa de Araruama

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia segue mobilizada nas pautas ligadas à Lagoa de Araruama. Nesta segunda-feira, dia 24, o prefeito Fábio do Pastel esteve reunido com o secretário estadual de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, em busca do apoio do Governo Estadual do Rio de Janeiro.

Uma das solicitações feitas foi o empenho do Estado com máquinas e mão de obra para a liberação das orlas aldeenses, pedido que já será atendido nesta terça-feira (25) com o aumento de efetivo.

O apoio do Governo do Estado também visa a realização de análises técnicas da água, solo e matérias orgânicas na Lagoa de Araruama.

O encontro contou com a participação do integrante do Gabinete de Ações Pró-Lagoa e chefe de gabinete, Fernando Frauches. Em busca de ações conjuntas, o presidente da Prolagos, Sinval Andrade, e a diretora-executiva, Aline Póvoas, também estiveram presentes.

Na oportunidade, foram abordadas operações para melhorar a situação da laguna. O prefeito Fábio do Pastel destacou o empenho do estado em trabalhar em conjunto.

“Estamos há semanas buscando ações para resolvermos a situação da nossa lagoa, nos reunindo com os representantes dos municípios banhados pela laguna. Trouxemos o tema para o secretário Bernardo Rossi, que prontamente nos atendeu com maquinário e mão de obra para a liberação das nossas orlas. Agradeço pelo empenho de todos os envolvidos para, juntos, salvarmos a Lagoa de Araruama”, reforçou o prefeito.

Também participaram da reunião os coordenadores da Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade e o assessor Theo Schunck.