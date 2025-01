Prefeito de São Pedro da Aldeia visita obras da Praça da Colina e do Centro Esportivo Rei Pelé

Nesta segunda-feira (06/01), o prefeito Fábio do Pastel esteve na Colina e no Campo Redondo para acompanhar de perto as obras que estão sendo realizadas nos bairros, que irão oferecer à população novas opções de esporte e lazer em excelentes espaços. Ao lado do chefe de gabinete, Fernando Frauches, Fábio esteve na Praça da Colina e no Centro Esportivo Rei Pelé.

“Cada vistoria que realizo nas obras do município é muito importante para mim e desta vez não é diferente. São dois projetos que serão portas de entrada nesses bairros para o lazer das crianças e, consequentemente, irão movimentar a economia dos comércios locais. O nosso compromisso é garantir espaços públicos seguros e de qualidade para a nossa gente”, comentou o prefeito Fábio do Pastel.

As obras de construção da Praça da Colina estão em fase de acabamento, com a equipe atuando nos últimos detalhes do campo de futebol. A próxima etapa inclui a pintura da quadra poliesportiva e dos demais serviços, conforme cronograma de execução. O espaço está localizado na Rua Duque de Caxias, s/nº.

Com a conclusão da obra, os moradores da Colina e bairros adjacentes terão à disposição um espaço moderno, que inclui campo de futebol, quadra poliesportiva, área infantil, mesas de jogos, estacionamento acessível e canteiros arborizados.

Já no Centro Esportivo Rei Pelé, localizado no bairro Campo Redondo, as intervenções envolvem a pintura dos alambrados do campo de beach soccer e das quadras de vôlei. Localizado na Rua Silva Jardim, s/nº, o Centro conta com uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados e terá uma estrutura moderna e multifuncional.

O projeto inclui pista de atletismo, vestiários, academia popular, salas para administração, dança e lutas, quadra poliesportiva, campo de beach soccer, duas quadras de vôlei de praia e um depósito. Para garantir acessibilidade, o espaço contará com piso tátil e estacionamento adaptado.