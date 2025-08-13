Prefeito Fábio do Pastel garante investimentos para São Pedro da Aldeia durante agenda em Brasília

O prefeito Fábio do Pastel cumpre, nesta semana, uma extensa agenda administrativa em Brasília, visando captar novos investimentos para São Pedro da Aldeia. Na terça-feira (12/08), o chefe do Executivo aldeense visitou a Câmara dos Deputados, passando pelos gabinetes dos parlamentares Juninho do Pneu, Max Lemos, Dr. Luizinho, Júlio Lopes e Bebeto. Como resultado das visitas, foram garantidos oito milhões de reais em emendas para as áreas de saúde, segurança pública e esporte.

A programação também incluiu uma reunião institucional com o secretário de Assuntos Parlamentares da Presidência da República, André Ceciliano, reforçando o diálogo entre o município e o Governo Federal. Além do prefeito, integram a comitiva o chefe de gabinete, Fernando Frauches; o presidente da Câmara Municipal, vereador Jean Pierre, e o vereador Moisés Batista.

O prefeito Fábio do Pastel destacou o compromisso da viagem com a busca por investimentos e a continuidade do trabalho no município. “Estamos aqui em Brasília, mais uma vez, buscando o melhor para a nossa cidade. Os dias começam cedo e não têm hora para acabar, mas trabalhamos com muito empenho, ainda mais quando vemos resultados como os de ontem, que garantiram oito milhões de reais em emendas. Sempre digo que tiramos ‘leite de pedra’ no nosso município, considerando que os repasses atuais de royalties giram em torno de dois milhões, enquanto outros municípios, até menores que o nosso, chegam a receber o triplo ou até mais do que esse valor, mas isso não diminui nossa vontade de trabalhar e fazer São Pedro da Aldeia crescer”, afirmou.

A agenda institucional segue nesta quarta-feira (13/08), com a expectativa de novas reuniões em gabinetes parlamentares.