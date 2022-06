Prefeitos da Região dos Lagos vão ao lançamento do programa ‘Cuidar + Saúde para Todos’,

O Prefeito de Iguaba Grande, Vantoil Martins, esteve nesta segunda-feira (13), no lançamento do programa ‘Cuidar + Saúde para Todos’, novo projeto do governo do Estado que irá destinar R$ 800 milhões em créditos a projetos da área da saúde para os municípios. O anúncio foi feito no Salão Nobre do Palácio Guanabara e contou com a presença do secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, e prefeitos de todo Estado.

Todas as cidades podem receber os recursos. Para isso, devem apresentar projetos, que serão analisados pela Secretaria de Estado de Saúde, encarregada de autorizar o repasse. Os municípios deverão utilizar a verba destinada de forma específica: 30% do valor deverá ser investido na reforma das unidades básicas de saúde e os outros 70%, para custeio de linhas de cuidados que poderão ser elencadas pelos municípios, como cuidado cardiovascular, saúde da mulher, oncologia, de acordo o que consideram mais relevante.

“O governo do Estado busca o diálogo constante com os municípios e isso é muito importante para o desenvolvimento de ações em conjunto. Nossa gestão faz um trabalho constante de visitas as capitais do Estado e do País em busca de recursos. Estamos felizes em ver a vontade do governo estadual em contribuir com os municípios e, no final, quem ganha é sempre a população.” Pontuou o prefeito Vantoil Martins após a reunião.

O prefeito Vantoil foi para o lançamento acompanhado do Chefe de Gabinete Fabio Costa, do secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Marcello Costa e se encontrou com os prefeitos de Cabo Frio, José Bonifácio, São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, Armação dos Búzios, Alexandre Martins e Arraial do Cabo, Marcelo Magno.