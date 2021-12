Prefeitura consegue retirar cento e doze mil litros diários de esgoto que eram jogados nas praias de Búzios

A Prefeitura, através das secretarias de Obras, Saneamento e Drenagem e do Ambiente, Pesca e Urbanismo vem realizando nos últimos dois meses, ações para agilizar as ligações domiciliares de esgoto na rede separativa existente nos locais.

De acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras, Miguel Pereira, em outubro foi iniciado um trabalho para despoluir a Lagoa de Geribá e outros pontos de esgotos que estavam chegando até as praias. Os fiscais da Secretaria do Ambiente notificaram as residências que não possuíam rede separativa, despejando o esgoto nas redes pluviais.

“Na Lagoa de Geribá nós já alcançamos 90 residências que estavam com as ligações irregulares. Todos foram notificados e fizeram as ligações nas redes separativas das ruas. Com isso deixamos de jogar 21 mil litros de esgoto por dia, isso na baixa temporada, contando apenas com duas (2) pessoas em cada residência. Tiramos também 146 residências do centro da cidade. Com isso alcançamos 236 residências que jogavam seus esgotos no mar. Somando tudo isso, alcançamos um total de cento e doze mil litros diários de esgoto que não poluem mais nossas lagoas e praias. As ações de fiscalizações continuam ocorrendo diariamente nos bairros”, afirmou Miguel.

