Prefeitura de Araruama abre inscrições para a confecção dos tapetes de sal em comemoração ao Corpus Christi

A tradicional festa do “Tapete de Sal”, em comemoração ao Corpus Christi, será realizada em Araruama nos dias 15 e 16 de junho. O evento é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Paróquia de São Sebastião.

As inscrições para quem deseja confeccionar o tapete de sal têm início a partir desta terça-feira, 24, e devem ser feitas presencialmente na sede da Secretaria de Turismo, das 09h às 18h, no endereço: Rua Ary Parreira, número 51, centro.

O interessado deve levar 2kg de alimento não perecível (que serão destinados à asilos e abrigos) e, ainda, documento de identidade, no caso de pessoa física, e o CNPJ, no caso de pessoa jurídica (empresa).

Os temas dos tapetes de sal para esse ano são:

1- Eucaristia – Fonte de esperança e alegria!

2- São Francisco de Assis, o Evangelho como diálogo da Paz

3- CF-2022- Fraternidade e Educação – Falar com sabedoria, ensinar com amor

4- Gratidão- a vida celebrada neste novo tempo, pós-pandemia

Vai haver premiação em dinheiro para os três tapetes considerados mais bonitos. A confecção deles vai ter início no dia 15 de junho, a partir das 19h, com encerramento no dia 16 de junho, às 13h. Para cada tapete deverão ser gastos, em média, 5 sacos de 4 kg de sal (cada).

O responsável pelo tapete deverá manter o comprovante de inscrição sempre em mãos.

A Prefeitura ressalta que haverá mudanças no trânsito. A Avenida Nilo Peçanha (na altura da igreja São Sebastião até a esquina com a avenida John Kennedy) e a Avenida Getúlio Vargas (da esquina com a Avenida Nilo Peçanha até a esquina da Rua República do Chile) serão fechadas pela Guarda Municipal, das 18h do dia 15 de junho até às 21h do dia 16 de junho, para a confecção dos tapetes.