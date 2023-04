Prefeitura de Araruama começa a implementar ações para garantir maior segurança nas escolas e creches públicas

A Prefeitura de Araruama está implementando uma série de ações para garantir maior segurança em todas as escolas e creches públicas do município, principalmente após os últimos ataques a estudantes e professores enfrentados no país.

Nesta sexta-feira, 14, aconteceu a apresentação dos agentes, que vão reforçar a segurança em todas as unidades de ensino. As atividades serão através de prestação de serviço.

Os 127 agentes iniciam os trabalhos na próxima segunda-feira, 17.

Até esse sábado eles estão passando por intensos treinamentos, que incluem defesa pessoal e os primeiros socorros. Esses agentes vão atuar nas escolas e creches inspecionando a entrada e saída de todas as pessoas e fazendo a segurança em todo o território onde estão alunos e profissionais da Educação. Os mesmos estão orientados a entrar em contato direto com o coordenador Resende, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar, sempre que se fizer necessário.

Outra medida, adotada hoje pela prefeita Livia de Chiquinho, foi a assinatura da abertura de licitação para a instalação de detectores de metal, que serão instalados na entrada de todas as unidades públicas de ensino de Araruama. Com esses equipamentos os agentes conseguem verificar e, se for o caso, barrar a entrada de pessoas que estejam com qualquer objeto suspeito.

E as ações não param por aí.

Na próxima segunda-feira, 17, acontecerá a licitação e apresentação da empresa vencedora que irá fazer a instalação do Sistema de Reconhecimento Facial nas entradas de todas as escolas e creches públicas do município.

Ao todo 52 unidades de Educação vão contar com o sistema, que só permite a entrada de pessoas que já tenham um cadastro na escola com uma foto do próprio rosto. O objetivo é impedir a entrada de desconhecidos.

Com todas essas medidas: atuação dos agentes de segurança, instalação de detectores de metal e sistema de Reconhecimento Facial, a Prefeitura reforça o compromisso constante em manter a proteção das crianças e profissionais de todas as escolas e creches públicas de Araruama.