Prefeitura de Araruama estabelece pontos de coleta para o descarte correto do óleo de cozinha usado 

Com o compromisso de promover a sustentabilidade ambiental, a Prefeitura, por meio da Superintendência de Ambiente, criou pontos de coleta para o descarte correto do óleo de cozinha usado pelos moradores.

O projeto tem o objetivo de minimizar os danos causados à natureza, tendo em vista que o óleo, se descartado em pias ou no lixo comum, é capaz de contaminar o solo, os lençóis freáticos e a atmosfera.

Estudos mostram que um litro de óleo de cozinha descartado incorretamente pode contaminar cerca de 20 mil litros de água e essa poluição faz encarecer o tratamento de água em até 45%.

Daí a necessidade de cada morador fazer a sua parte. É tudo muito simples. Basta juntar o óleo usado na sua casa e levar até um dos pontos de coleta citados abaixo:

*Superintendência de Agricultura, que fica no Parque de Exposições da cidade

*Superintendência de Meio Ambiente, que fica na rua Pilar Batista, sem número, Parque Hotel

*Subprefeitura de Praia Seca

*Subprefeitura de Morro Grande

*Subprefeitura de São Vicente

*Subprefeitura de Iguabinha

*Cras do Outeiro

*Cras de São Vicente

*Cras da Fazendinha

*Cras do Mutirão

*Cras do Bananeiras

Vale ressaltar que essa conscientização e mudança de cultura são fundamentais para que possamos garantir um meio ambiente mais sustentável para essa e as futuras gerações.