Prefeitura de Araruama vai entregar cinco Casas Reforço Escolar

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Educação, vai inaugurar nessa quinta-feira, 02, um projeto que alia investimento em Educação com a geração de trabalho e renda no município.

Vão ser entregues 5 Casas Reforço Escolar, sendo uma no bairro Fazendinha, duas no Mataruna, uma no Mutirão e outra no Outeiro.

Vai funcionar assim: a Prefeitura transformou a casa de professoras desempregadas em explicadora para que os alunos da Rede Municipal possam receber aulas de reforço escolar.

As profissionais vão ser remuneradas pela Prefeitura, que também adaptou as casas e ofereceu toda a estrutura, como mesas, cadeiras, quadro, tatame e almofadas, além de todo material de ensino, como livros e cadernos.

Cada unidade vai atender a um determinado número de escolas do município. Os professores vão fazer uma triagem e encaminhar a essas Casas Reforço os alunos do 1º ao 9º ano que estejam com mais dificuldades nos estudos.

As cinco Casas Reforço vão funcionar de segunda a sexta-feira, de 07h30 às 17h30. As aulas vão ter duração de 1 hora, com até 10 alunos por turma.

Ao todo a Prefeitura vai entregar 30 Casas Reforço no município, com capacidade para atender 160 crianças, cada.