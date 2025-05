Prefeitura de Arraial do Cabo é destaque no Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes

Chefe do Executivo Municipal foi um dos agraciados com o “Reconhecimento Prefeito Inovador 2025”.

Arraial do Cabo participou do Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes da Região dos Lagos, realizado em Casimiro de Abreu, nesta quinta-feira (15). O subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes, e o coordenador de Modernização e Gestão Digital, Francisco Mattos, representaram o município no evento.

O fórum reuniu representantes de várias cidades do Estado do Rio de Janeiro, visando promover a troca de informações sobre o uso de tecnologia no aprimoramento da gestão pública, além do acesso a soluções inovadoras para a promoção do desenvolvimento socioeconômico das cidades.

O prefeito Marcelo Magno foi um dos agraciados com o “Reconhecimento Prefeito Inovador 2025”, graças à implantação do assistente virtual para agilizar o atendimento ao cidadão, o Xareuzinho.

Victor Fontes acredita que o reconhecimento pela iniciativa inovadora de aplicar tecnologias de forma estratégica no aprimoramento da gestão é de grande importância para o município.

“A utilização do Xareuzinho como ferramenta de inteligência artificial representa um marco na modernização dos processos administrativos, promovendo maior eficiência, precisão e agilidade na tomada de decisões. Essa conquista evidencia o compromisso com a inovação, a excelência na gestão e o uso responsável da tecnologia como aliada no desenvolvimento institucional. Trata-se de um passo importante rumo a uma gestão cada vez mais inteligente, sustentável e orientada por dados”, afirmou o subsecretário de Ciência e Tecnologia.

A ferramenta fornece informações sobre IPTU, certidões negativas de débito, contracheques, bem como acompanhamento de processos e outros serviços. Com isso, as respostas às solicitações de moradores, servidores e visitantes devem ocorrer de forma mais ágil, evitando a necessidade de se deslocar até a Prefeitura.

O assistente virtual pode ser acessado por meio do Whatsapp e o Telegram, pelo número (22) 99998-8566.