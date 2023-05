Prefeitura de Arraial do Cabo está com Anistia Fiscal

A Prefeitura de Arraial do Cabo, iniciou no dia 10 de maio, a Anistia Fiscal para contribuintes que estão com impostos atrasados no município.

Até o dia 10 de julho de 2023, os moradores terão a oportunidade de regularizar suas pendências fiscais de forma vantajosa, obtendo até 100% de isenção das multas e juros, com a possibilidade de parcelamento em até 60 vezes.

A Anistia Fiscal é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Administração Tributária, com o objetivo de promover a regularização da situação fiscal dos contribuintes e proporcionar benefícios tanto para os cidadãos quanto para o município.

Arte: Diego Quintela