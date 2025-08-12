Prefeitura de Arraial do Cabo participa de reunião para fortalecimento do audiovisual no estado

Na tarde desta segunda-feira (11), a Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, participou da 2ª Reunião Intermunicipal de Desenvolvimento da Indústria Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro. O encontro foi realizado na Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC), na Biblioteca Parque, no Centro do Rio de Janeiro.

A pauta da reunião incluiu a apresentação do planejamento para o segundo semestre de 2025, além de um debate sobre a criação da Lei de Fomento Estadual e a definição de prioridades para o setor. O objetivo é construir um setor audiovisual forte, sustentável, inclusivo e gerador de empregos em todo o território fluminense, por meio da integração entre municípios, sociedade civil e Estado.

Representando o município, estiveram presentes a secretária de Cultura e Economia Criativa, Ingrid Silveira Pendle; o subsecretário, João Félix e a equipe de literatura da Secretaria, formada por Monaliza Braz e Tamara Tosta. A comitiva também participou de uma agenda com Danielle Christian, Secretária Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro; Eduardo Nascimento, Coordenador do Ministério da Cultura no Escritório Estadual do Rio de Janeiro; e Gabriel Salabert, Superintendente de Leitura e Conhecimento do Estado do Rio de Janeiro. Esses encontros reforçaram o diálogo interinstitucional e a busca por parcerias estratégicas para o fortalecimento do setor cultural em Arraial do Cabo.