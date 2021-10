Prefeitura de Arraial do Cabo quita dívida do governo passado de R$16 milhões

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Fazenda quitou mais de 16 milhões em dívidas previdenciárias referentes à gestões passadas.

Somente com INSS o Município pagou o montante de R$12.470.243,94 acumulado ao longo de exercícios anteriores e que não eram repassados ao órgão. O Instituto de Previdência Cabista (IPC) também recebeu da Prefeitura o pagamento no valor de R$3.657.357,85 relacionado à verbas como Impostos de Renda e Impostos Sobre Serviços que também não eram repassados ao Instituto pelas gestões anteriores.

De acordo com o Prefeito Marcelo Magno, quitar essas dívidas, além de ser uma obrigação da administração pública também é um compromisso com o servidor porque são débitos que comprometem a garantia de benefícios como aposentadoria, licenças, entre outros.

“Estamos deixando o Município em dia com todas as suas obrigações e graças a Deus conseguimos acertar os débitos que são direitos do funcionalismo público, mantendo o nosso respeito e credibilidade com os servidores”, afirmou Marcelo.