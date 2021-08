Prefeitura de Búzios abre processo seletivo para Saúde

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Saúde abriu nesta segunda-feira (30), processo seletivo simplificado para formação de cadastro reserva para o quadro pessoal da Saúde. O período de inscrição será de cinco (5) dias úteis, com inicio hoje, às 9h, e termino às 23:59 do dia 03 de setembro de 2021.

DA INSCRIÇÃO

A inscrição para o Processo Seletivo Simplificado será gratuita, e será feita mediante preenchimento da ficha cuja modelo está anexado ao presente edital, que implica na concordância do candidato com as regras estabelecidas, com renúncia expressa a quaisquer outras. Cada candidato pode inscrever-se para apenas um cargo.

Acesse o edital através deste link:

https://buzios.aexecutivo.com.br/processoseletivo.php?tipo=56&cat=&Desc=

DA DOCUMENTAÇÃO

I. Ficha de inscrição – 02 vias impressas;

II. Uma foto 3×4 atual colorida,

III. RG;

IV. CPF;

V. Carteira de Trabalho;

VI. Título de Eleitor;

VII. Certidão de Quitação Eleitoral ou Comprovante de votação na última eleição;

VIII. Comprovante da escolaridade ou formação que habilite para o cargo pretendido (Diploma da Graduação, Pós Graduação, Mestrado e Doutorado);

IX. Comprovante de Residência (de até os dois últimos 2 meses do ato da inscrição);

X. Laudo Médico atualizado, atestando a deficiência do candidato, no caso de candidatos que se inscreverem na condição de pessoa com deficiência;

XI. Profissões regulamentadas através de Conselhos profissionais, os candidatos devem apresentar original e cópia do Registro Profissional do Conselho pertinente.

XII. Certidão de antecedentes criminais atualizada.