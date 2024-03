Prefeitura de Búzios inaugura salas de ultrassonografia no hospital municipal

Nesta quarta-feira (06), a Prefeitura de Búzios entregou para as mulheres buzianas, duas salas de ultrassonografia. A inauguração contou com a presença do Prefeito Interino, Rafael Aguiar e diversas outras autoridades municipais do Poder Executivo e do Legislativo, além da presença do Deputado Estadual, Pedro Ricardo, que é médico cardiologista.

Neste novo espaço a população buziana, especialmente as mulheres, poderão realizar exames de ultrassonografia obstétrica, de tireoide, vias urinárias, abdômen total, entre outras.

Durante a inauguração, o Prefeito Interino, Rafael Aguiar, destacou a importância de a administração municipal continuar investindo no acolhimento e cuidados com a saúde das mulheres da cidade: “Essas salas foram inauguradas ouvindo a população. Cerca de sessenta e um por centro da nossa população é de mulheres, que precisavam realizar esses exames fora da cidade, mas que agora poderão realizar aqui dentro do Hospital Municipal da nossa cidade”, destacou Rafael.

As novas salas de ultrassonografia ficam ao lado da Sala Lilás, um espaço, com atendimento 24 horas, destinado a atender mulheres vítimas de violência doméstica ou discriminação de gênero de maneira especializada e humanizada. A Sala Lilás garante à mulher: privacidade, atendimento médico, acompanhamento psicológico, orientação jurídica e encaminhamento aos serviços de proteção oferecidos no município.