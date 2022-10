Prefeitura de Búzios intervém e Estado retoma obras de recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas entre Rasa e Cruzeiro 

As obras de recapeamento da Avenida José Bento Ribeiro Dantas, no trecho que liga o bairro da Rasa e a localizada do Cruzeiro foram retomadas nesta quinta-feira (27), após a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Governo intervir junto ao Estado.

A obra faz parte do Programa Somando Forças, do Governo do Estado que o município conseguiu recuperar. O projeto prevê: calçadas, ciclovias, ciclofaixas e asfalto. São mais de 6km de asfalto na principal entrada de acesso à cidade.

A obra estava parada há alguns meses aguardando o asfalto. O Estado já havia feito a fresagem do antigo asfalto, com isso, devido a grande quantidade de trafego no local, a via estava inviável para usá-la. A Ouvidoria do Gabinete recebeu inúmeras reclamações da obra, por isso a necessidade de a Prefeitura intervir a favor da população. A previsão é terminar o asfaltamento até às 19h, desta quinta-feira.