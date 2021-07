Prefeitura de Búzios notifica moradores por despejo indevido de água

A Prefeitura de Búzios, através da Coordenadoria de Postura, notificou vários moradores em diferentes bairros sobre o despejo indevido de água utilizada em suas residências nas vias públicas do município, nesta sexta-feira (23).

De acordo com o código de Postura do município, é proibido prejudicar, de qualquer forma a limpeza dos logradouros públicos em geral, ou perturbar a execução dessa limpeza. Despejar ou atirar detritos, impurezas e objetos diretamente sobre os passeios, logradouros públicos, jardins públicos, praias, lagoas e áreas verdes, entre outros. Os responsáveis ficam sujeitos a multas diárias, de acordo com a infração cometida.

Os agentes de Postura notificaram os responsáveis pela infração e deram um prazo para resolver a questão, ficando os mesmos cientes da aplicação de multas diárias, caso ocorra na continuidade do ato cometido.

As notificações ocorreram nas ruas Carlito Gonçalves e Ubaldina Rasa, ao lado do INEFI, no Alto de Búzios, no Trevo do BarBuda e José Gonçalves.