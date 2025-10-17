Prefeitura de Búzios promove reunião com Prolagos e Associação dos Moradores do Alto da Boa Vista para avançar no saneamento básico

A Prefeitura de Búzios realizou nesta quarta-feira (15), uma reunião no gabinete do prefeito com representantes da concessionária Prolagos e da Associação de Moradores do Alto da Boa Vista para tratar da situação do saneamento básico no bairro. O encontro foi conduzido pelo secretário de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, e teve como principal pauta o alinhamento para a implantação da rede separativa de esgoto no bairro.

Na ocasião, o secretário de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, destacou o compromisso da gestão municipal com a resolução da questão. “Vamos trabalhar firme, atuar juntamente com os demais secretários, para solucionarmos esta questão”. Vamos atuar junto com a comunidade. A Associação dos Moradores vai levantar, caso a caso, para que cada um assume seu papel e a sua responsabilidade”.

O vice-prefeito e secretário de Obras, Leandro Pereira, disse que o município já havia realizado uma obra no local anteriormente, deixando instalada a tubulação necessária para que, assim que a rede separativa fosse implementada, a população pudesse se conectar ao sistema: “Agora, a meta é unir esforços com a Prolagos para a concretização desta etapa, essencial para a qualidade de vida da comunidade”.

Participaram da reunião os secretários de Saneamento e Drenagem, Aziel Vieira, Serviços Públicos, Marcelo Júnior, de Governo, Marcus Vallerius, além do vice-prefeito e secretário de Obras, Leandro Pereira, e representantes das Secretarias de Desenvolvimento Social e de Ambiente e Urbanismo.



A reunião reforça a postura da Prefeitura de Búzios em buscar soluções integradas e participativas para os desafios urbanos, promovendo diálogo direto entre o poder público, a concessionária e os moradores.