Prefeitura de Búzios realiza a instalação de 50 lixeiras nas saídas de praias e Unidades de Conservação 

A Prefeitura de Búzios, em uma ação conjunta das Secretarias de Ambiente, Pesca e Urbanismo e Serviços Públicos, efetuou ao longo da semana que promoveu a Campanha “Praia sem lixo é um luxo”, a instalação de cinquenta (50) novas lixeiras nas saídas das praias e das Unidades de Conservação na cidade.

A força-tarefa se deu a partir da parceria entre as duas secretarias e contou com a aquisição de cem (100) lixeiras e alguns contentores que serão instalados gradativamente por toda a cidade. A própria equipe da secretaria do Ambiente efetuou a mão-de-obra de instalação das lixeiras.

A iniciativa se deu a partir de uma reunião realizada entre o Ministério Público Federal (MPF) e os municípios da Região dos Lagos. Búzios saiu na frente e já segue executando as deliberações acertadas na ocasião. Outra solicitação delegada pelo Ministério Público Federal foi para a emissão de notificação que solicite a todos os quiosques a realizarem a instalação de três (03) lixeiras grandes em suas proximidades e (01) lixeira pequena por cada mesa.

O secretário responsável pela pasta, Evanildo Nascimento, informou que a ação ocorrerá através de envio de Ofício Circular para todos os proprietários dos quiosques e enfatizou que enquanto realizavam a campanha, observou que é extremamente necessário que haja a conscientização das pessoas quanto ao descarte dos seus resíduos, pois mesmo com lixeiras disponíveis e próximas, muitas pessoas deixavam o lixo gerado pelo seu consumo nas areias das praias. “É inacreditável como as pessoas no Brasil não conseguem se conscientizar sobre descartar corretamente o lixo gerado por elas próprias. Parece que ao jogar na natureza, o problema não pertence mais a elas”, e deixou um apelo para todos: “Vamos somar forças nessa mudança e contribuir para melhorar! Jogar seu lixo na lixeira e não deixar na praia já é um bom início!”.