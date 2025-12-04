Prefeitura de Búzios realiza mutirão de limpeza na Rua Praia de João Fernandes

A Secretaria de Serviços Públicos realizou, nesta quarta-feira (03), um grande mutirão de limpeza na Rua Praia de João Fernandes, reforçando o compromisso com a manutenção e conservação dos espaços urbanos. A ação resultou na remoção de diversos caminhões de lixo e entulhos, contando com uma força-tarefa de equipes que atuaram em diferentes frentes para revitalizar a via.



Durante o mutirão, foram realizados serviços de retirada de entulhos, varrição completa da rua, pintura dos meios-fios e remoção de galhos secos acumulados ao longo da via. O trabalho garantiu mais limpeza, segurança e bem-estar para moradores, trabalhadores e visitantes da região.

O secretário de Serviços Públicos, Leandro Pereira, disse que a iniciativa faz parte do cronograma contínuo de melhorias promovido pela Secretaria, que segue atuando em diversos bairros para manter a cidade organizada e acolhedora.