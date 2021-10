Prefeitura de Búzios realiza operação de fiscalização em loteamentos irregulares na Baía Formosa e Vila Verde

A Secretaria do Ambiente, Pesca e Urbanismo em conjunto com o Conselho Estadual de Corretores de Imóveis do Estado do Rio de Janeiro (Creci-RJ), realizaram nesta quinta-feira (21) uma operação de fiscalização em loteamentos irregulares, além da venda de lotes por corretores de imóveis e falsos corretores de imóveis. A ação ocorreu nos bairros de Baia Formosa e Vila Verde.

De acordo com Art. 37 da Lei Federal N° 6.766/1979, é vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento ou desmembramento não registrado e autorizado pelo município, a qual configura crime de parcelamento irregular do Solo.

Segundo Daniel Azevedo, Subcoordenador de Habitação do município, o objetivo é trabalhar em conjunto com outros órgãos fiscalizadores, com o intuito de parar o crescimento desordenado da cidade, outras ações já estão no planejamento da secretaria.

A ação de fiscalização teve o apoio da fiscalização Urbanística, Proeis- Polícia Militar, Subcordenadoria de Habitação, e Creci-RJ.