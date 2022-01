Prefeitura de Búzios recolhe meio milhão de toneladas de lixo na virada do ano

Estima-se que cerca de meio milhão de pessoas passaram pela cidade para comemorar as festas da virada do ano no município. Os Hotéis e Pousadas estavam com ocupação máxima, de quase 100%. A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Serviços Públicos, recolheu nos quatro dias (30,31,01 e 02) do final de semana da chegada de 2022, meio milhão de toneladas de lixo.

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, foram recolhidos nestes quatro dias quase meio milhão (500 mil) de toneladas de lixo. A maior média foi do primeiro domingo de janeiro (02), em que chegou a ser recolhido 140 toneladas, sendo que em dias normais a média é de 50 toneladas.

“Estamos trabalhando muito para manter a cidade limpa, mas contamos com o apoio da população para respeitar os dias e horários da coleta de resíduos domiciliar, não fazer o descarte de resíduos de construção civil, móveis e outros nas vias públicas”, explica Marcão.

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública também montou um esquema especial, através das coordenadorias e fez um balanço geral das ações. De quinta-feira (30) a domingo (02), o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira disse que as coordenadorias de Trânsito e Transportes (CTT), Postura, Guarda-Vidas e Guarda Civil Municipal (GCM), registraram:

– 68 autos de infrações de Trânsito (CTT);

– 670 autos de infrações (GCM);

– 11 interrupções de festas e serviços ilegais;

– 06 acidentes de trânsito;

– 05 conduções à delegacia;

-02 prisões em flagrante.

– Apreensões de bolas, churrasquinho (queijo), freezers, isopores, cigarros eletrônicos, bebidas, castanhas e retirada de ambulantes não licenciados nas calçadas, vias públicas e praias, além de uma interdição por decisão judicial num estacionamento na entrada da Praia da Tartaruga.

De acordo com a subcoordenadoria de Guarda-Vidas não foi registrado nenhum óbito por afogamento, neste período. Foram realizadas 208 ocorrências de resgate no mar sem gravidades, devido ao de prevenção e resgate do grupamento.

A Patrulha Maria da Penha assistiu 53 mulheres, sendo nove (09) com ocorrência policial.