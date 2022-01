Prefeitura de Cabo Frio afirma que virada do ano aconteceu de forma harmoniosa

A virada do ano foi celebrada com esperança e otimismo em Cabo Frio. A chegada de 2022 teve queima de fogos na Praia do Forte e esquema especial para a circulação de quem saiu às ruas, em diversos pontos da cidade.

Os fogos de artifício com efeitos luminosos foram lançados de uma área isolada no canto esquerdo da Praia do Forte. A produção do evento foi custeada por patrocínio de empresa privada. Nenhum show foi realizado em espaço público no município.

A noite da virada contou com esquema especial de segurança, com reforço no efetivo da Guarda Civil Municipal, Fiscalização de Posturas e de Meio Ambiente, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e Capitania dos Portos.

Para garantir o aumento na área disponível para a circulação das pessoas, o trânsito ficou interditado para veículos na Avenida Litorânea e na Avenida Macário Pinto Lopes, e ruas de acesso a essas vias.

Já no amanhecer deste sábado (1º), a operação de limpeza chegou com tudo nas praias e ruas. Cerca de 30 toneladas de lixo foram recolhidas no período da manhã pelos funcionários da Comsercaf.

As equipes de fiscalização da Prefeitura também atuaram no combate à poluição sonora, estacionamento irregular e combate a flanelinhas.

“A noite da virada ocorreu de forma harmoniosa, com organização, segurança e estrutura para o público. A operação de limpeza após o evento também funcionou muito bem. Foi um sucesso. Contamos com a parceria da iniciativa privada e conseguimos realizar um belo evento”, declarou o secretário de Governo, Davi Souza.