Prefeitura de Cabo Frio amplia atendimento veterinário para animais de grande porte de pequenos criadores e produtores rurais

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Agricultura e Pesca, começa a estender, na próxima semana, o programa AgroVet, de atendimento veterinário gratuito aos animais de grande porte de pequenos criadores e produtores rurais em situação de vulnerabilidade social. O serviço já é realizado de forma eventual, mas a partir de agora será realizado às terças-feiras, por agendamento, que deve ser feito de quarta a sexta-feira, pelo WhatsApp (22) 99891-0933 ou pelo e-mail agriculturaepesca@cabofrio.rj.gov.br.

Em razão da dificuldade logística de deslocamento dos animais até a Fazenda Campos Novos, a consulta será realizada de forma domiciliar, por um profissional de Veterinária, acompanhado de um auxiliar, na propriedade rural do produtor ou criador. A secretária de Agricultura e Pesca, Katyuscia Brito, explica como surgiu a ideia da implantação desse atendimento.

“Antes realizávamos atendimentos pontuais, conforme solicitado, mas agora, enxergando a necessidade, abrimos essa agenda para a realização dessas consultas veterinárias nas propriedades. Assim como as consultas veterinárias no Canil Municipal, esse serviço é para as pessoas que não têm condições de buscar atendimento particular de um profissional”, destaca.

No Canil Municipal de Cabo Frio, desde fevereiro, são realizadas consultas veterinárias gratuitas em cães e gatos da população de baixa renda. Os atendimentos são feitos de segunda a quinta-feira, em dois horários: das 13h às 16h (segundas, quartas e quintas-feiras) e das 9h às 12h (terças-feiras). As sextas-feiras são dedicadas aos atendimentos internos aos animais que já estão no Canil, situado na Fazenda Campos Novos (Rodovia Amaral Peixoto – RJ-106, Km 124, Tamoios).