Prefeitura de Cabo Frio apreende 56 caixas de som e encaminha 32 flanelinhas para delegacia durante a festa de Réveillon

A Secretaria de Segurança Pública e Direitos Humanos fez o balanço das ações que ocorreram durante o Réveillon e que garantiram a tranquilidade e o ordenamento da cidade nos dias 30 e 31 de dezembro de 2023 e 1º de janeiro de 2024.

Segundo a pasta, nos três dias de evento foram apreendidas 56 caixas de som. Também houve 61 abordagens de flanelinhas e 32 deles foram encaminhados para delegacia da cidade.

Nas praias, houve um cuidado com a criançada que recebeu pulseiras de identificação de menores. O município distribuiu 3.271 pulseiras, sendo 2.320 na Praia do Forte; 879 na Praia do Peró e 72 no Pontal de Santo Antônio, em Tamoios.

A fiscalização dos veículos começou um pouco antes do Natal, dia 23. Desde então, o município notificou 80 carros e 48 motos, somando um total de 128 veículos. Além disso, também removeu 54 carros e 22 motos para o depósito público, contabilizando 72 automóveis.

As ações foram realizadas pela Guarda Civil Municipal e pela Secretaria adjunta de Licenciamento e Fiscalização, com apoio da Polícia Militar.

Dados Secretaria de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o quantitativo de atendimento durante os dias de festa.

No poto de apoio em Tamoios, foram 17 atendimentos na tenda e três transferências para a Unidade de Pronto Antendimento (UPA) do distrito.

Os três pontos de apoio montados na Praia do Forte receberam 127 atendimentos, 17 deles transferidos para UPA do Parque Burle, Hospital Central de Emergência (HCE), em São Cristóvão, Hospital Municipal da Mulher (HMM), no Braga, e Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança (HMOCS).