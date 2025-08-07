Prefeitura de Cabo Frio apura denúncia sobre extração de areia em área rural do Angelim

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, atendeu, nesta terça-feira (6), a uma denúncia de moradores da região do Angelim sobre uma suposta extração de areia lavada nas proximidades de uma estrada rural que dá acesso à localidade. A equipe técnica da secretaria esteve no local e constatou a atividade de extração mineral em andamento.

De acordo com informações da equipe de fiscalização, não havia responsáveis no local no momento da vistoria, o que impossibilitou a verificação imediata da documentação necessária para o licenciamento da atividade. Por esse motivo, uma nova vistoria será realizada nos próximos dias, desta vez com a equipe de licenciamento ambiental, para analisar as condições legais da operação, a existência de autorização vigente e o cumprimento das exigências ambientais.

Outro ponto de atenção será a avaliação da distância da atividade em relação à estrada rural, que preocupa os técnicos devido ao tráfego frequente de ônibus e veículos pesados no local. A proximidade da extração com a via pode representar riscos à segurança e à integridade da estrada.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira, reforçou o compromisso da pasta com a fiscalização e a atuação preventiva: “Recebemos com atenção as denúncias da população e estamos apurando todas as informações com responsabilidade. Nossa prioridade é garantir que qualquer atividade ocorra de forma regular e segura, respeitando as normas ambientais e a segurança dos moradores da zona rural”, afirmou.

A Secretaria de Meio Ambiente reforça a importância da colaboração da população para coibir práticas irregulares que possam causar danos ambientais ou colocar em risco áreas de uso coletivo.