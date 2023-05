Prefeitura de Cabo Frio define medidas para proteger a população da gripe aviária

A Prefeitura de Cabo Frio definiu, nesta quinta-feira (25), uma série de medidas para proteger a população dos riscos de contaminação da gripe aviária. As definições foram tomadas em uma reunião com a presença dos secretários municipais de Saúde, Janio Mendes; de Meio Ambiente, Rosalice Fernandes; de Segurança e Direitos Humanos, Ruy França; e de Relações Institucionais, Daniella Mendes. O encontro foi na sede da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento.

Ficou definido que todos os chamados relacionados a animais com possíveis sintomas deverão ser feitos para a Guarda Marítima e Ambiental, pelos telefones 153, com atendimento 24 horas por dia, ou (22) 3199-9863. Os agentes da Guarda irão providenciar a análise do animal suspeito, e, em caso de sintomas do vírus H5N1, a transferência da ave para o Centro de Reabilitação de Aves Silvestres, em Araruama. O transporte das aves silvestres será feito pela própria Guarda Ambiental, e das aves marinhas pelo CTA Meio Ambiente, instituição ambiental que atua no resgate de animais marinhos no litoral do Rio de Janeiro.

Para capacitar os agentes da Guarda em relação ao manuseio dos animais, um treinamento será fornecido pela Secretaria de Saúde, por meio da Comissão Municipal de Controle de Infecções, nesta sexta-feira (26). O secretário de Segurança, Ruy França, garante que a Guarda está preparada para centralizar os chamados e dar os encaminhamentos necessários.

“A Prefeitura está agindo rapidamente, com a participação de todos os setores diretamente envolvidos, para estabelecer o protocolo ideal e o conjunto de ações necessárias em cada etapa do trabalho. Com as equipes sabendo exatamente o que devem fazer, vamos controlar a situação da melhor maneira possível”, afirmou Ruy.

Além de fornecer o treinamento aos agentes da Guarda, a Secretaria de Saúde também vai montar kits com Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para os agentes que precisarem manusear animais suspeitos. O secretário Janio Mendes destaca que a população deve seguir atentamente as orientações.

“O importante é a gente manter a tranquilidade, porque não existe, neste momento, nenhum contágio da gripe aviária em humanos. A única forma de contágio é pelo contato direto das pessoas com as aves. Por isso, não mexa em aves agonizantes, doentes ou mortas”, disse Janio.

A secretária de Meio Ambiente explicou que, por precaução, ficou decidido pela suspensão da visitações públicas por 15 dias em dois parques municipais: o Parque Natural Municipal do Dormitório das Garças e o Parque Natural Municipal do Mico-Leão-Dourado.

“Estamos recebendo as instruções normativas do Ministério do Meio Ambiente. No caso das unidades de conservação, são locais com um grande número de aves marinhas e silvestres. Com a suspensão das visitações, desejamos colaborar para evitar o contato das pessoas com os animais. Em virtude disso, também faremos mudanças na programação do Dia do Meio Ambiente, para que não ocorram atividades dentro dos parques neste momento”, explicou Rosalice Fernandes.

A secretária de Relações Institucionais, Daniella Mendes, reforçou a importância do contato permanente com órgãos externos ao Governo Municipal.

“Todos os recursos e equipamentos que vamos utilizar neste momento são da própria Prefeitura. Mas precisamos manter contato direto com o Governo do Estado e com o Governo Federal para reportar tudo o que está sendo feito e, em caso de necessidade, fazer alguma solicitação de apoio”, esclareceu ela.

Também presente na reunião, o vereador Alexandre da Colônia, ligado ao setor pesqueiro, disse que as informações serão muito importantes para esclarecer os pescadores sobre os cuidados necessários.

“A Prefeitura está de parabéns pela ação rápida e pela união de diversos setores. Vamos passar todas as informações aos pescadores, que estão sempre em contato direto com as aves marinhas, para que possam se proteger da melhor maneira em suas atividades”, declarou o vereador.

Nesta semana, o município de Cabo Frio recebeu a confirmação de um caso positivo para o vírus H5N1 em uma ave silvestre encontrada no bairro Santo Antônio, em Tamoios. Não há casos registrados em humanos.

O vírus H5N1, também chamado de Influenza Aviária, é uma doença que pode ser transmitida para as pessoas. Por isso, o alerta das autoridades de saúde é para que a população não toque e nem alimente aves marinhas ou silvestres em nenhuma hipótese.