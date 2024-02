Prefeitura de Cabo Frio divulga balanço da Operação Abordagem Social

A Operação de Abordagem Social, realizada durante todo o Carnaval 2024, percorreu diversos lugares de Cabo Frio nos dias de folia. Em mais de dez locais distintos, cerca de duzentas abordagens foram efetuadas em Cabo Frio e no distrito de Tamoios. A atividade foi realizada pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Assistência Social.

Entre as ações efetuadas com sucesso pelas equipes técnicas, estiveram o acolhimento de pessoas na Casa de Passagem; o auxílio para o retorno de moradores em situação de rua para as cidades de origem; localização de crianças perdidas; apoio à mulher e ao menor de idade, vítimas de violência doméstica, abordagem para impedir tentativas de suicídio e intervenção para tratamento especializado, entre outras.

O trabalho realizado pela Secretaria de Assistência Social diariamente no Carnaval, por determinação da prefeita Magdala Furtado, esteve em locais como a Praça do Skate, Praça das Águas, arredores do Teatro Municipal, Boulevard Canal, Praça Porto Rocha, Convento de Nossa Senhora dos Anjos, Terminal Rodoviário Alexis Novellino, além de diversas vias do Braga, de Tamoios e de outros locais.