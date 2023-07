Prefeitura de Cabo Frio e Uenf assinam contrato para início das obras na Fazenda Campos Novos, em Tamoios

A histórica capela de Santo Inácio de Loyola, localizada na Fazenda Campos Novos, sediou um momento de grande importância para a história cultural cabo-friense. Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e a Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), foi assinado na manhã desta quarta-feira (12) o contrato para o início das obras na Fazenda Campos Novos, em Tamoios. A verba para a restauração é fruto do Projeto de Lei n.º 5.275, de autoria do então deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano.

Reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (Uenf), Raúl Palácio agradeceu o empenho coletivo para que a reforma pudesse se tornar uma realidade para Cabo Frio.

“Não poderia deixar de iniciar destacando a importância desse prédio para todos nós e de toda a dedicação e empenho do prefeito José Bonifácio para que pudéssemos firmar essa parceria. Ele sempre disse que não queria que fosse apenas mais um convênio, ele é o principal incentivador dessa reforma da Fazenda Campos Novos. Este não é um projeto comum, é feito a muitas mãos. Agradeço a cada um da Prefeitura de Cabo Frio que esteve envolvido em todas as etapas e trâmites, e ao André Ceciliano, que tornou isso possível com a destinação da verba do Fundo Especial”, disse Raul.

Com a presença de autoridades municipais e representantes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), o contrato foi assinado para a execução do restauro pelo Estúdio Sarasá Conservação e Restauração, em um prazo máximo de oito meses, com data de término até março de 2024. O contrato de obra pública n.º 009/2023 tem valor de R$ 2.803.468,23.

Representando o prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio, o secretário de Saúde, Janio Mendes, destacou a relação da Fazenda Campos Novos, desde sua desapropriação até os dias atuais, com a vida pública do chefe do Executivo cabo-friense.

“Desde quando era um jovem vereador de nossa cidade, o prefeito José Bonifácio frequentava esse local ouvindo atentamente às famílias, sempre tomado de espírito público, e se fazendo voz dessas famílias, do povo da área rural e da agricultura familiar. Quis o destino que sua história de vida pública se entrelaçasse com a Fazenda Campos Novos. Foi enquanto prefeito que ele desapropriou esse espaço, reabriu o Parque e agora, como atual prefeito, vê essa reforma se tornar realidade. Esse é um legado para a história cabo-friense, para o povo do campo, os índios, os negros e tantos outros. Mesmo não estando presente na cerimônia, ele está muito feliz com essa grande conquista”, disse Janio Mendes.

Diretor da Estúdio Sarasá Conservação e Restauração, que será encarregada pelas obras e restauro, Antônio Sarasá reforçou a importância de fortalecer e resgatar a história do prédio, além de incentivar a participação popular no processo de dar visibilidade às histórias vividas no espaço.

“Como costumamos dizer que nosso mestre é o prédio. Ele vai nos dizer como seguir e o que fazer. Agradeço a confiança e reforço que a importância popular é muito importante para que possamos respeitar e levantar a história de lágrimas, suor e sangue vividos aqui nesse espaço. Teremos diversas oficinas para que possamos discutir e absorver essas mensagens, sempre respeitando o prédio e a história”, disse Antônio.

FAZENDA CAMPOS NOVOS

A Fazenda Campos Novos, fundada em 1690 pela Companhia de Jesus, foi de fundamental importância na formação da cidade de Cabo Frio entre os séculos XVII e XVIII, sendo o principal complexo agrícola de toda a região do litoral fluminense. A Fazenda se estende por 184 hectares, em uma área de rara riqueza ambiental, pré-histórica e histórica. O prédio da fazenda é uma das poucas construções jesuíticas ainda de pé no território brasileiro.

Faz parte da sede da Fazenda Campos Novos uma casa-grande, a igreja de Santo Inácio e um cemitério, sendo considerado um dos conjuntos arquitetônicos mais importantes e originais do país. Por tamanha relevância, levou ao tombamento pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac), em 2003, e como patrimônio nacional, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), em 2011.

D. Pedro II, Princesa Isabel e Conde D’eu, Príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire, John Luccock, entre outras personalidades, hospedaram-se na Fazenda Campos Novos. Em 1832 ela recebeu a visita do maior naturalista de todos os tempos: Charles Darwin, durante sua viagem ao norte fluminense, de 8 a 24 de abril daquele ano.