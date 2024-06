Prefeitura de Cabo Frio empossa 115 aprovados no Concurso Público de 2020

A Prefeitura de Cabo Frio empossou mais 115 novos servidores municipais, nesta quinta-feira (6). Oficialmente integrados ao quadro efetivo do governo municipal, os profissionais, aprovados no Concurso Público de 2020, assinaram seus termos de posse e já foram encaminhados para setores, onde darão início a suas atividades.

A cerimônia de posse abrangeu diversos cargos, como Procurador Jurídico e Guarda Marítimo e Ambiental e Coveiro, realizada no auditório do governo municipal. Para os cargos ligados à Educação, como Docente I, Inspetor de Alunos e Supervisor Escolar, a cerimônia ocorreu na Secretaria de Educação – Centro de Gestão Educacional Darcy Ribeiro.

Em ambos os locais, os candidatos foram recepcionados pela secretária de Administração, Adriana Almeida, acompanhada do superintendente de Recursos Humanos, Charles Braz, e pelos secretários das pastas de Direitos Humanos e Segurança, André Magalhães, na sede do governo municipal; da Educação, Rejane Jorge, na sede da pasta.

“Após as fases de conferência de documentação e exames admissionais, chegamos à etapa da posse, esperada e sonhada pelos aprovados. É um momento de grande alegria empossar mais 115 servidores. Desde o início da gestão, buscamos agilizar este concurso para honrar a dedicação desses profissionais. E não paramos por aqui: estamos convocando mais 128 aprovados para exame médico, que logo também terão a oportunidade de ingressar na tão sonhada carreira pública”, comemorou a secretária de Administração, Adriana Almeida.

O secretário de Direitos Humanos e Segurança, André Magalhães, celebrou o reforço recebido na corporação. “Hoje é um dia muito importante, que marca a nossa Secretaria, com a chegada desses 20 guardas marítimos e ambientais que vão incrementar a segurança e o ordenamento das nossas praias. Estamos no período de Defeso da Lagoa de Araruama e eles vão ajudar muito na fiscalização”, destacou o secretário. Além desse quantitativo, um Guarda Civil Municipal, aprovado no Concurso Público de 2009, foi empossado por decisão judicial, somando 21 novos integrantes na corporação.

A secretária de Educação, Rejane Jorge, também festejou a chegada dos 92 novos servidores. “É muita emoção participar da posse desses novos profissionais. É uma alegria muito grande saber que tudo isso está se tornando real. Quero falar da minha felicidade como secretária de Educação, participar deste momento tão importante para todos. Meu coração está transbordando de felicidade por estar aqui. Sejam muito bem-vindos, vocês são os novos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Cabo Frio”, festejou Rejane Jorge.

Para a nova professora da Rede Municipal de Ensino, Tânia Cristina do Rosário Mendes, a posse tem um significado especial, após enfrentar alguns percalços no dia da prova. “No dia da prova, meu carro pegou fogo e fiquei desesperada, mas acredito que tenha sido um sinal para não desistir. Essa era uma conquista que eu esperava há muito tempo. Acabei passando em segundo lugar e agora sou professora da Rede. Estava muito ansiosa pela posse, pois me preparei para o concurso, fui aprovada e agora vou trabalhar na área que escolhi. Estou muito feliz”, afirmou Tânia.

A nova procuradora jurídica do município, Larissa Duarte de Oliveira, comentou a alegria de tomar posse do cargo depois de alguns anos de espera. “É com grande prazer que assumo este cargo e estou pronta para servir a população de Cabo Frio”, disse ela.

O próximo chamamento para exames admissionais está agendado para os dias 17, 18 e 19 de junho, conforme publicado no edital no Diário Oficial Eletrônico do dia 03 de junho, e que pode ser conferido por meio do link: https://rj.portaldatransparencia.com.br/prefeitura/cabofrio/iframe.cfm?pagina=abreDocumento&arquivo=37EB0258804B8F. Até o momento, 622 pessoas já foram empossadas, com um total de 980 cargos disponíveis no certame.