Prefeitura de Cabo Frio entrega reforma da Casa da Criança e do Centro de Reabilitação do Jardim Esperança

A Prefeitura de Cabo Frio entregou para a população a reforma de duas unidades especializadas no bairro Jardim Esperança: a Casa da Criança e o Centro Municipal de Reabilitação, ambos localizados ao lado do Hospital Otime Cardoso dos Santos. A cerimônia que marca oficialmente a reestruturação completa do espaço aconteceu nesta quarta-feira (12).

Os imóveis foram totalmente reformados e ampliados. Para acabar com as infiltrações e goteiras, foi feita a impermeabilização da laje da varanda frontal, substituição de telhas, além de colocação de novas portas e fechaduras.

Os espaços passaram ainda por instalação de piso, reforma do banheiro e pintura, além da construção da área coberta para acolher melhor os pacientes. A Casa da Criança foi transformada ainda em um ambiente acolhedor e lúdico, sendo construída uma área kids, para trazer mais conforto durante as consultas médicas. O fraldário e as salas pré-consultas foram reformadas e os ambientes ganharam temas infantis.

Na abertura do evento, o secretário de Saúde, Janio Mendes, destacou a grande conquista da gestão e agradeceu todos os profissionais pelo empenho e dedicação à saúde pública cabo-friense.

“A reestruturação das unidades foi uma grande conquista realizada pela Secretaria de Saúde. Quero deixar aqui meu agradecimento à coordenação e toda equipe pele dedicação, empenho e paciência, pelos momentos difíceis anteriores a esta reforma. Hoje estamos aqui após esse período, atendendo um pedido especial do nosso prefeito José Bonifácio, de quem trago o abraço especial, de zelar pela nossa população e humanizar os espaços de atendimento da saúde”, disse Janio.

No local, estiveram presentes ainda os secretários de Governo, Betinho Araújo; de Relações Institucionais e Captação de Recursos, Daniela Mendes; e de Educação, Elicéa da Silveira. Após a cerimônia, o grupo visitou os espaços dos centros especializados.