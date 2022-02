Prefeitura de Cabo Frio faz vistoria na Praia da Passagem e constata vazamento de esgoto 

Técnicos da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento verificaram, no início desta semana, uma denúncia de vazamento de esgoto na Praia da Passagem, no Canal Itajuru. Eles comprovaram a existência do vazamento no trecho de onde saem as embarcações para a Ilha do Japonês.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento, no local existe um dispositivo chamado ‘válvula flap’, que é acionado em caso de volume de chuva acima da capacidade do sistema de captação em tempo seco.

Contudo, segundo a fiscalização ambiental, no fim de semana não houve chuva suficiente para a abertura da válvula. Isso pode caracterizar um mau funcionamento do sistema, que é operado pela concessionária Prolagos.

No auto de constatação, os técnicos apontam a necessidade de autuar a concessionária, conforme previsto na Lei Municipal 2.330/2010. Após a notificação, a empresa terá que fazer os reparos necessários, sob pena de multa.

