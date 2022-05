Prefeitura de Cabo Frio homenageia profissionais de saúde no Dia da Enfermagem 

Para celebrar o Dia da Enfermagem, a Prefeitura de Cabo Frio está promovendo uma série de ações em alusão à data comemorativa. A programação vai até o dia 20 de maio, com o objetivo de retribuir e agradecer a dedicação e o empenho dos 1.612 enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que atuam nas 41 unidades de saúde básica, ambulatorial e hospitalar do município.

Nesta quinta-feira (12), as ações aconteceram no Hospital Municipal da Mulher, no Braga, no Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios. Na sexta-feira (13), as ações acontecem na UPA do bairro Parque Burle.

Nos dias 16 e 17 de maio será a vez do Hospital São José Operário, no bairro São Cristóvão. No dia 17 de maio também haverá homenagem no Posto de Atendimento Médico (PAM) do bairro São Cristóvão. Fechando a Semana da Enfermagem, no dia 20 de maio a programação acontece no Centro de Saúde Oswaldo Cruz.

“A enfermagem está presente em todos os momentos da recuperação do paciente, e o cuidado de cada profissional tem grande impacto no tratamento de cada um. Parabenizo e agradeço a cada enfermeiro e técnico de enfermagem que se dedica com tanto empenho pela vida dos pacientes”, destacou a secretária de Saúde, Erika Borges.

A equipe também foi homenageada com um vídeo publicado nas redes sociais, com depoimentos que falam sobre a importância da profissão.

MOÇÃO DE APLAUSOS

Os coordenadores de Imunização, Patrícia Freitas; e de Enfermagem, John Bento de Freitas, receberam uma moção de aplausos nesta quinta-feira (12) durante a sessão na Câmara Municipal de Cabo Frio. Representando a Prefeitura e a Secretaria Municipal de Saúde, os profissionais foram homenageados em nome de toda equipe de saúde que atua no município.

“Hoje essa homenagem é para toda a equipe da saúde da Prefeitura de Cabo Frio. Dos enfermeiros e técnicos de enfermagem aos funcionários do setor administrativo, que fazem parte do trabalho que, nos últimos dois anos, foi de extremamente desafiador e difícil, tanto emocionalmente como fisicamente, por causa da pandemia da covid-19. Mas, graças a uma equipe extremamente dedicada, que atuou arduamente, conseguimos alcançar as metas. Preciso ressaltar um fator de extrema importância, além de toda dedicação da equipe: o papel de cada cidadão. Procure nossas unidades de saúde, se imunize, mantenha a rotina em dia e faça os cuidados preventivos”, disse Patrícia Freitas.