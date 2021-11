Prefeitura de Cabo Frio inicia nesta quarta (24) o recadastramento do Pasmed

O Instituto de Benefícios e Assistência aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Ibascaf) inicia, nesta quarta-feira (24), o recadastramento de usuários do Programa de Assistência Médica aos Servidores Municipais de Cabo Frio (Pasmed). A atualização cadastral será feita em nove polos de atendimento, de 24 de novembro a 28 de dezembro, das 9h às 17h, conforme indicado no cronograma abaixo. A estimativa é de que o Pasmed reabra no início de 2022, em data ainda a ser definida.

Os polos de atendimentos serão o PAM de São Cristóvão; Secretaria de Assistência Social; Escola Municipal Professor Edilson Duarte; auditório da Prefeitura de Cabo Frio e auditório da Guarda Municipal; Ibascaf e Associação de Aposentados, Pensionistas e Servidores Ativos do Ibascaf (AAPSA); Comsercaf, e subprefeitura em Tamoios, que será destinada para todos os servidores que moram no distrito. Cada trabalhador terá um período específico para se recadastrar.

Neste primeiro momento, somente servidores que já estavam no programa entre janeiro e março de 2020 poderão fazer o recadastramento. Os trabalhadores que optarem pela adesão ao Pasmed deverão comparecer nos dias que estão indicados na tabela abaixo.

De acordo com o presidente do Ibascaf, Carlos Alberto Cardozo, a atualização da base de dados e o credenciamento de clínicas por convênio são etapas fundamentais para a reabertura do Pasmed.

“Esse é um momento que os servidores aguardavam ansiosamente. Nós estamos muito felizes em iniciar o recadastramento, que é essencial para a reabertura do Pasmed”, afirmou Cardozo.

Segundo ele, o cadastramento de novos inscritos será realizado após a conclusão do recadastramento. A data será divulgada posteriormente.

CRONOGRAMA DE RECADASTRAMENTO – DAS 9H ÀS 17H

(sábado e domingo não tem recadastramento)

Servidores da Saúde

de quarta (24/11) a segunda (29/11), no PAM de São Cristóvão

Endereço: Rua Manoel José de Carvalho, 97 – São Cristóvão

Servidores que trabalham em Tamoios

de terça (30/11) até quinta (02/12), na Subprefeitura do distrito

Endereço: Avenida Independência, s/n, Bloco B, sala 1 – Shopping Unapark – Unamar

Servidores da Comsercaf

de segunda (06/12) até quarta (08/12), no prédio da Comsercaf

Endereço: Av. Nelore, 200 – Monte Alegre

Aposentados e pensionistas

de segunda (06/12) a sexta (10/12) obedecendo o seguinte cronograma:

segunda (06/12) – nascidos em janeiro e fevereiro

terça (07/12) – nascidos em março e abril

quarta (08/12) – nascidos em maio e junho

quinta (09/12) – nascido em julho, agosto, setembro e outubro

sexta (10/12) – nascidos em novembro e dezembro

Local: Ibascaf

Endereço: Expedicionário da Pátria, 118 – São Cristóvão

Local: Associação dos Aposentados (AAPSA)

Endereço: Expedicionário da Pátria, 110 – São Cristóvão

Servidores da Secretaria da Assistência Social, Melhor Idade, de Meio Ambiente, da Criança e de Obras

sexta (10/12), na Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Rua Florisbela Pena, 292 – Braga.

Servidores que exercem funções nos seguintes órgãos:

Administração: de segunda (13/12) a sexta (17/12)

Câmara de Vereadores, Turismo, Cultura: segunda (13/12) e terça (14/12)

Progem: segunda (13/12)

Sec. de Governo: terça (14/12)

Mobilidade Urbana: quarta (15/12) e quinta (16/12)

Planejamento: quarta (15/12)

Fazenda: quarta (15/12) a sexta (17/12)

Esporte/Lazer: quinta (16/12)

Agricultura e Comunicação: sexta (17/12)

Local: auditório da Prefeitura Municipal de Cabo Frio

Endereço: Praça Tiradentes, s/n – Centro

Servidores da Educação

de segunda (20/12) a quinta (23/12)

Local: Escola Municipal Professor Edilson Duarte

Rua Amélia Ferreira – S/Nº – Jardim Caiçara

Local: Secretaria Municipal de Educação

Servidores da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança

segunda (27/12) e terça (28/12), no Auditório da Guarda Municipal

Endereço: Rua Governador Valadares, 326 – São Cristóvão

DOCUMENTAÇÃO PARA ADERIR AO PASMED

Para fazer o recadastramento é necessário apresentar original e cópia de documento de identidade com foto; CPF, comprovante de residência em nome do servidor; contracheque do titular referente a janeiro, fevereiro e março de 2020; certidão de casamento ou escritura de união estável devidamente atualizada, com expedição máxima de 2016.

No caso de os dependentes serem filhos ou enteados do servidor, deverá ser apresentada certidão de nascimento e a carteira de identidade. Já no caso de dependentes com algum tipo de deficiência será preciso apresentar laudo médico. Os usuários que não realizarem a atualização dentro do prazo permanecerão suspensos do programa até realizarem o recadastramento.