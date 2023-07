Prefeitura de Cabo Frio inicia projeto de revitalização das praças do município

A Prefeitura de Cabo Frio vai dar início a um grande projeto de recuperação das 92 praças do município. Ao todo, o Governo Municipal vai investir R$ 15,9 milhões nos próximos 12 meses para a manutenção geral, preventiva e corretiva das áreas públicas de lazer e convívio social no primeiro distrito e em Tamoios.

“Estamos chegando a uma nova fase da nossa administração ao implementar esse grande programa de reforma nas praças. Depois de colocar ordem na casa, chegou a hora das obras que a população precisa”, comemorou o prefeito José Bonifácio após a assinatura do contrato de prestação de serviços.



As obras vão incluir serviços de pintura, iluminação, recuperação e instalação de bancos, recuperação de calçadas, jardinagem, poda de árvores, instalação de áreas de lazer para crianças e academia para idosos, entre outras ações. As quadras poliesportivas também estão incluídas no projeto, com a substituição de alambrados e reforma do piso, entre outras melhorias.

Logo na primeira etapa já serão atendidas as áreas de lazer dos bairros Itajuru, Gamboa, Jardim Caiçara, Unamar e Maria Joaquina. Nos próximos meses, todos os espaços públicos de convívio de Cabo Frio passarão por reformas.

O trabalho também atende ao cumprimento de emendas impositivas de vereadores para o ano de 2023, o que reforça a parceria entre os Poderes Executivo e Legislativo nas ações para o desenvolvimento do município.

Para o secretário municipal de Governo, Betinho Araújo, o projeto de reforma das praças é mais um importante passo no processo de reconstrução da infraestrutura da cidade.

“A reforma das praças é uma das demandas mais cobradas pela população. A praça é uma área de convívio social, é onde as pessoas se encontram. Este será um projeto transformador para Cabo Frio e Tamoios”, afirmou Betinho.