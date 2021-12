Prefeitura de Cabo Frio instala posto de segurança no Terminal Rodoviário Alexis Novellino

Com a chegada da alta temporada, a Prefeitura de Cabo Frio está realizando ações com objetivo de promover mais segurança e ordenamento em pontos de alta circulação de visitantes e moradores. Em uma ação conjunta das secretarias de Direitos Humanos e Segurança, Mobilidade Urbana, e Assistência Social, um posto de segurança já está em funcionamento no Terminal Rodoviário Alexis Novellino, principal destino para ônibus de viagem na cidade. No local, que funciona 24h por dia, guardas municipais, agentes de fiscalização e equipes de acolhimento estão à disposição dos turistas e da população cabo-friense.

Para a abertura do novo espaço, os secretários de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, e de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França, se reuniram com a administração da rodoviária a fim de definir o melhor funcionamento da área. O espaço também está recebendo melhorias como limpeza, poda e capina, realizadas pela Companhia de Serviços de Cabo Frio (Comsercaf).

“Esse posto de segurança é mais uma forma de trazermos o poder público para perto da população, sempre priorizando a prestação de serviços, o ordenamento e a segurança da população e dos turistas que nos visitam nessa época. O local, que já está funcionando 24h por dia, também será um ponto para a Polícia Militar, integrando e fortalecendo o trabalho de segurança. Muitas ações ainda serão feitas em diversos pontos de Cabo Frio, como fruto do planejamento da prefeitura para o verão”, destacou o secretário de Direitos Humanos e Segurança, Ruy França.

Além do posto, o entorno do Terminal Rodoviário também será beneficiado.

“O posto de segurança também vai ofertar serviços de fiscalização para coibir o transporte irregular no local, orientação sobre estacionamento em áreas permitidas e demais atividades de ordenamento. Após o término dos serviços de poda e capina, uma nova sinalização será instalada proibindo o estacionamento na parte interna da rodoviária”, disse Jefferson Buitrago, secretário de Mobilidade Urbana.

Para políticas públicas de acolhimento, a Secretaria de Assistência Social vai atuar no posto de segurança com ações voltadas à prestação de serviços às pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O posto também continuará prestando informações turísticas por meio da Central de Atendimento ao Turista (CAT).