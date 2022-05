Prefeitura de Cabo Frio lança programa de descontos para hospedagens em hotéis e pousadas 

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou oficialmente, na última quinta-feira (19), o Projeto “Meu Destino”. O evento de lançamento aconteceu no Hotel Nova Onda, próximo da Praia do Forte, reunindo o trade turístico, representantes do poder público municipal e a imprensa.

Com a proposta de integrar os meios de hospedagem de Cabo Frio aos eventos previstos no calendário municipal, o projeto já conta com a participação de nove hotéis e pousadas, que vão oferecer 10% de desconto, para as pessoas que apresentarem um cupom, no ato da reserva.

O “Meu Destino” está sob coordenação da Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. A ideia é divulgar e incentivar a hospedagem na cidade, apresentando os hotéis e pousadas credenciados ao público-alvo de cada evento previsto no calendário municipal.

Presente no evento, o prefeito José Bonifácio destacou que a parceria e a integração entre a iniciativa privada, o poder público municipal e a população, são primordiais para o andamento das ações que vêm sendo realizadas na cidade.

“Precisamos muito da iniciativa privada para avançar com projetos que o poder público não tem como realizar sozinho, por isso estamos sempre em busca de parcerias com os empresários da nossa cidade. Quanto ao turismo, nós cabo-frienses, se descobrirmos o que Cabo Frio tem de bom, vamos indicar para os visitantes, assim como aconteceu com o passeio de barco. Desde que passamos a oferecer preços mais acessíveis para os moradores, eles aderiram ao projeto e passaram a indicar para os turistas, e este é o melhor marketing”, declarou Bonifácio.

Os meios de hospedagem participantes até o momento são: Pousada do Bispo; Hotel Mar de Cabo Frio; Hotel Marlen; Malibu Palace Hotel; Nova Onda Hotel e Restaurante; Paradiso Corporate Hotel; Paradiso Del Sol; Pier Beach Clube, e Remmar Residence Hotel.

De acordo com a secretária de Turismo, Esporte e Lazer, Katyuscia Brito, o objetivo é divulgar os hotéis e pousadas participantes junto aos eventos, de forma a incentivar a hospedagem no município. Como contrapartida, os hoteleiros vão oferecer descontos de 10% para quem efetuar a reserva.

“O cupom de desconto poderá ser acessado no site da Secretaria de Turismo que já está conectado aos sites dos hotéis e pousadas participantes. No ato da reserva, basta a pessoa citar o nome do Projeto “Meu Destino”, que já terá acesso ao desconto. É importante destacar que o cupom será válido para os dias dos eventos previstos no calendário municipal de eventos”, explicou a secretária.

Como exemplo, Katyuscia citou a XXXVII Expo Estadual Mangalarga Marchador do Rio de Janeiro, que será realizada nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, no Parque de Exposições de Tamoios, que fica no Complexo da Fazenda Campos Novos.

“O torneio estadual agora será realizado em Cabo Frio. Todos os participantes trazem as respectivas equipes e se hospedam na Região dos Lagos e nosso objetivo é incentivar que todos fiquem em hotéis e pousadas de Cabo Frio. O Projeto “Meu Destino” vem para integrar o poder público com o trade turístico, e o turismo é uma das molas propulsoras da economia de nossa cidade. O que queremos é fomentar novos projetos para integrar os segmentos, divulgar os serviços e fazer com que os turistas conheçam mais Cabo Frio, desfrutando o que a cidade tem a oferecer. Neste início, já temos nove locais cadastrados e todos já fizeram o link com o site da Secretaria de Turismo”, destaca.

A divulgação do “Meu Destino” será realizada, entre outros meios, nos sites da Prefeitura de Cabo Frio e da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em uma aba de destaque interligada com o site de reserva de cada meio de hospedagem, no site www.turismo.cabofrio.rj.gov.br.