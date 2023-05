Prefeitura de Cabo Frio paralisa obra irregular no terminal rodoviário do Largo de Santo Antônio

A Prefeitura de Cabo Frio iniciou a retirada de uma estrutura montada irregularmente para a comercialização de alimentos e bebidas, em frente ao terminal de ônibus do Largo de Santo Antônio, nas proximidades da sede da Secretaria Municipal de Educação e do Museu de Arte Religiosa e Tradicional (Mart).

Após o recebimento de denúncias, a operação de retirada da estrutura da barraca, que media 12m x 5m, foi iniciada na noite desta quarta-feira (24), com a presença de agentes da Fiscalização de Postura e da Ronda Ostensiva Municipal (Romu), da Guarda Civil Municipal. Em meio à ocupação irregular do espaço, um abrigo para os passageiros de ônibus chegou a ter a cobertura e as laterais retiradas.

Após a autuação do responsável pela obra, que resistiu em mandar paralisar a montagem da estrutura, os produtos e equipamentos, como freezers, além do restante do maquinário, foram retirados do local. O responsável também teve a licença para atuar no local suspensa.

A operação prosseguiu na manhã desta quinta-feira (25), com a retirada do entulho e dos materiais restantes, com o apoio de funcionários da Comsercaf. Em seguida, começou a ser desmontada a estrutura propriamente dita, com previsão de término até sexta-feira (26).