Prefeitura de Cabo Frio participa de operação contra ocupações irregulares na APA da Bacia do Rio São João

By

A Prefeitura de Cabo Frio participou, na manhã desta quinta-feira (11), de uma operação promovida por órgãos federais, contra a ocupação irregular de terras na Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, em Tamoios. A ação foi liderada por agentes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.

Pelo município participaram as Secretarias de Meio Ambiente e Saneamento e de Obras e Serviços Públicos, além da Coordenadoria Geral de Assuntos Fundiários, e das Guardas Civil Municipal e Ambiental. A ação também teve o apoio da 8ª Unidade de Polícia Ambiental (Upam).

A operação conjunta ocorreu para coibir ações criminosas de desmatamento e de parcelamento irregular do solo na APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado. Durante o trabalho, foram demolidas cinco construções erguidas de forma ilegal na área de preservação ambiental.

Outras 40 casas foram cadastradas para um eventual encaminhamento dos moradores para algum programa social. Segundo os órgãos federais, as operações no local passarão ser feitas de forma rotineira, para coibir as ações criminosas.