Prefeitura de Cabo Frio prepara cemitérios para o feriado de finados

Na terça-feira (2) é celebrado o Dia de Finados, e a Prefeitura de Cabo Frio está realizando o cronograma especial de limpeza dos cemitérios da cidade. Durante todo o fim de semana, os funcionários da Secretaria de Obras e Serviços Públicos vão atuar nas unidades do município, realizando capina, limpeza e pintura, nos preparativos para receber os visitantes.

Agentes da Secretaria de Saúde vão atuar no combate a insetos e pragas com aplicação de repelentes e inseticidas, através de aspersão de essência natural de citronela.

As ações da Prefeitura contemplam o Cemitério Santa Izabel, no bairro Portinho, o Cemitério Jardim dos Eucaliptos, no Jardim Esperança, e o Cemitério do Araçá, em Tamoios, que funcionarão das 8h às 17h.

A expectativa da Prefeitura é de que mais de nove mil pessoas passem pelos três cemitérios. De acordo com o protocolo de prevenção à covid-19, todos os visitantes devem usar máscara de proteção facial e evitar aglomerações.

Pessoas autorizadas poderão trabalhar vendendo flores nas proximidades dos cemitérios. Para o serviço, todos os ambulantes recorreram a um requerimento na Prefeitura e abriram um processo administrativo para a comercialização.

MISSA DE FINADOS NA IGREJA SANTO INÁCIO

Ainda na terça-feira (2), a Igreja de Santo Inácio, localizada na Fazenda Campos Novos, em Tamoios, vai receber uma missa, às 9h. O local foi recém revitalizado, e após anos de abandono recebeu nova pintura, reparos no telhado, na iluminação e no mobiliário, voltando a ter as tradicionais missas.

“Após a reforma nós voltamos a celebrar missa sempre no quarto domingo de cada mês, e depois de alguns anos vamos conseguir realizar a tradicional missa de finados, até pela presença do cemitério de escravos nas proximidades da Capela de Santo Inácio”, afirmou o padre João Batista.