Prefeitura de Cabo Frio promove operação conjunta de combate a loteamentos irregulares em Tamoios

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta terça-feira (7), uma operação conjunta de fiscalização para coibir loteamentos irregulares e construções ilegais em áreas de preservação ambiental no distrito de Tamoios. A ação foi coordenada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, por meio da Fiscalização Ambiental, em parceria com a Guarda Marítima e Ambiental, e atendeu, ainda, a demandas encaminhadas pelo Ministério Público Estadual (MPE).

As equipes percorreram as estradas do Araçá e do Trimumum, nos bairros da Restinga e Botafogo, onde foram constatados indícios de parcelamento irregular do solo. Em uma das áreas fiscalizadas, localizada às margens do Rio Una, região de proteção ambiental, foram identificados dois loteamentos irregulares. As edificações foram notificadas para apresentação da documentação comprobatória da titularidade dos terrenos, com o objetivo de identificar os responsáveis pelo fracionamento ilegal.

Durante a operação, as equipes também vistoriaram a Estrada da Agrisa, onde foi verificada a construção irregular de um quiosque construído às margens do Rio Una. O proprietário havia sido notificado no último sábado (5), e cumpriu o prazo de 48 horas para remover voluntariamente a estrutura.

“Essas ações têm o objetivo de coibir crimes ambientais e proteger áreas sensíveis do nosso território, como a margem do Rio Una, que são protegidas por lei e fundamentais para o equilíbrio ecológico. Continuaremos com as operações conjuntas com os órgãos de fiscalização e o Ministério Público para garantir a preservação dessas áreas”, afirmou o secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira.