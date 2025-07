Prefeitura de Cabo Frio promove reaproveitamento de lonas de eventos em ação sustentável

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, firmou uma parceria inovadora com as secretarias de Turismo e Adjunta de Eventos para dar um novo destino às lonas utilizadas em eventos na cidade. Antes descartadas como lixo, essas lonas agora serão reaproveitadas, contribuindo para a redução de resíduos e promovendo a economia circular.

Por meio de uma parceria com uma empresa especializada do Sul do Brasil, as lonas coletadas passarão por um processo de reciclagem. Parte do material será transformado em bancos e lixeiras para praças públicas, oferecendo soluções práticas e sustentáveis para o mobiliário urbano.

“A iniciativa demonstra nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental, reduzindo o impacto do descarte inadequado e valorizando a reutilização de materiais,” destacou o secretário de Meio Ambiente, Saneamento e Clima, Jailton Nogueira.

A Equipe Verde da Secretaria atua diretamente no projeto, que une inovação, consciência ambiental e cuidado com o espaço público. O reaproveitamento das lonas é mais um passo para fortalecer as políticas de saneamento e preservação do meio ambiente no município, e faz parte das ações do Programa Cabo Frio Educada.

Além de bancos e lixeiras para praças, as lonas usadas em eventos podem ser reaproveitadas de diversas outras formas sustentáveis. Em outras regiões, por exemplo, elas já são transformadas em bolsas, mochilas, capas protetoras, tapetes para áreas externas, toldos reutilizados e até em peças de mobiliário urbano ou artesanato.

“Essas alternativas demonstram o potencial dessas lonas em gerar novos produtos, contribuindo para a redução do descarte e o aproveitamento inteligente de materiais, alinhados aos princípios da economia circular e da sustentabilidade”, finalizou Jailton.