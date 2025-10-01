Pular para o conteúdo

Prefeitura de Cabo Frio realiza operação contra loteamento irregular em São Jacinto

Jornal de Sábado
IMG_2954

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou, nesta terça-feira (1º), uma operação conjunta para coibir um loteamento irregular localizado na estrada de São Jacinto, denominado “Campos Verdes”. A ação contou com a participação da Fiscalização Ambiental, Fiscalização de Obras, Guarda Marítima e Ambiental e 8ª Unidade de Policiamento Ambiental (Upam).

Durante a operação, foram embargadas construções realizadas de forma ilegal no loteamento. No local, as equipes também identificaram desmatamento, parcelamento irregular do solo e a instalação de estruturas, como cercas, piquetes e meios-fios, que foram imediatamente retiradas.

O empreendimento não possuía autorização ou documentação regular emitida pela Prefeitura, configurando infração à legislação urbanística e ambiental vigente.

O secretário de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, reforçou o alerta à população.

“Antes de comprar qualquer imóvel, é fundamental que a população consulte, junto às secretarias de Meio Ambiente e de Obras, se o local possui licenciamento ambiental e urbanístico. Vamos dar prosseguimento às operações de fiscalização com o objetivo de proteger o meio ambiente, garantir segurança e legalidade urbanística”, destacou.

Denúncias podem ser feitas por meio dos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, pelo telefone (22) 3199-1313 ou pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br.

Veja também

IMG_2953

Ação integrada desmonta pontos clandestinos de abastecimento de água em São Pedro da Aldeia

IMG_1107

O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta quarta-feira, dia 01

IMG_2943

Defesa Civil de Cabo Frio alerta para incidência de ventos moderados a fortes

IMG_2939

Festival de Frutos do Mar agita a Gamboa, em Cabo Frio, a partir desta quinta-feira

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.