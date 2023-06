Prefeitura de Cabo Frio realiza pesquisas sobre o sistema de transporte público coletivo no município

A Prefeitura de Cabo Frio inicia, nesta semana, uma série de pesquisas com o intuito de aprimorar o sistema de transporte público coletivo do município. O pontapé inicial foi o Workshop “Contagens volumétricas e pesquisa de origem e destino”, que contou com a participação de estudantes dos cursos de Engenharia e Arquitetura da Universidade Estácio de Sá, que vão realizar o levantamento das informações. O evento foi realizado auditório da Prefeitura, na tarde desta segunda-feira (19).

O trabalho está sendo coordenado e executado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, em cooperação técnica com a Auto Viação Salineira, a Federação das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro (Semove), o Sindicato das Empresas de Transporte da Costa do Sol e Região Serrana (Setransol) e a Universidade Estácio de Sá.

Além das pesquisas, que serão realizadas nos dias 20, 21 e 22, em diversos pontos da cidade, será realizada a Contagem Volumétrica de Tráfego, ferramenta de coleta de dados que vai ajudar a compreender o fluxo e o impacto viário gerado diariamente, auxiliando assim nas tomadas de decisão pelo poder público.

O secretário municipal de Mobilidade Urbana, Jefferson Buitrago, destaca que este trabalho tem objetivo de levantar informações sobre o tráfego, os horários de pico no trânsito.

“Estamos iniciando nesta terça-feira, dia 20 de junho, o levantamento do fluxo viário do distrito sede de Cabo Frio. Nosso objetivo é obter dados sobre as condições do trânsito, os gargalos e horários de pico e demais informações que vão nos auxiliar no desenvolvimento de soluções. Até quarta-feira (22), os estudantes da Estácio de Sá estarão na rua fazendo as pesquisas. Nosso objetivo é melhorar o fluxo, trazendo mais tranquilidade e otimizando o deslocamento das pessoas no dia a dia”, afirma o secretário.