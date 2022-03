Prefeitura de Cabo Frio realiza troca de manilhas no Jardim Caiçara e Manoel Corrêa 

A Prefeitura de Cabo Frio está avançando nos serviços de desobstrução, recuperação e troca de manilhas em diversos bairros. Nesta semana, as equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão trabalhando no Jardim Caiçara e no Manoel Corrêa, substituindo manilhas danificadas por novos tubos PEAD.

No Jardim Caiçara o trabalho está sendo realizado no cruzamento da Rua França com a Travessa Cecília, onde a rede de águas pluviais estava completamente obstruída, causando vazamentos de esgoto e alagamentos no trecho.

Já no bairro Manoel Corrêa, o manilhamento da Rua Cosme de Souza também foi substituído. O trabalho agora segue na Rua Aurora, onde as manilhas também estão sendo trocadas pelos tubos corrugados PEAD.

De acordo com a secretária de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, problemas como os dos bairros Jardim Caiçara e Manoel Corrêa estão sendo encontrados em diversos pontos da cidade. Ainda segundo a secretária, todos têm a mesma causa: a sobrecarga da rede de águas pluviais do município, que além da água da chuva também transportam o esgoto, em virtude do sistema de captação em tempo seco.

“O sistema de captação de esgoto em tempo seco, utilizado pela Prolagos, já não atende mais ao município. Por essa razão, tantas ruas estão apresentando afundamento do pavimento. A causa, na maior parte dos casos, é o rompimento da manilha, seja por obstrução ou sobrecarga. E temos também as ligações clandestinas, feitas por moradores que ligam a tubulação de suas casas na rede de águas pluviais, quebrando a manilha, o que a longo prazo acaba se tornando um grande problema”, explica a secretária.

Ainda segundo ela, a solução está no investimento para a construção da rede separadora de esgoto.

“Esse investimento deve ser autorizado pela Agenersa e feito pela Prolagos. É preciso realizar a construção da rede de esgoto separada da rede de drenagem das águas pluviais. O governo municipal tem feito pressão para que esse investimento seja aprovado o quanto antes”, afirma Tita Calvet.

A secretária destaca, ainda, que as obras realizadas no Jardim Caiçara e no Manoel Corrêa eram esperadas há muito tempo pelos moradores.

“Não estamos fazendo serviços paliativos, mas sim obras que vão resolver o problema efetivamente. Isso demanda tempo, recursos e equipes preparadas. Estamos em processo para a contratação de mão-de-obra para atender de forma mais acelerada a demanda, que é grande. Temos muitas ruas, em diversos bairros, com o mesmo problema. Todas estão no cronograma de ações da Secretaria de Obras e, gradualmente, estamos atendendo a demanda”, completa Tita Calvet.