Prefeitura de Cabo Frio realiza Vacinação Antirrábica na próxima segunda-feira

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Superintendência de Vigilância Ambiental e Zoonoses, realiza na próxima segunda-feira(13) mais uma etapa da Vacinação Antirrábica. A ação acontece das 9h às 14h, na Praça São Cristóvão e na Praça da Bandeira, com o objetivo de imunizar o maior número possível de cães e gatos, protegendo tanto os animais quanto a população.

Com o tema “Se liga, bicho. Raiva é caso sério”, a campanha destaca a importância da vacinação como medida essencial de prevenção contra a raiva, uma doença grave e fatal que pode afetar humanos e animais.

Para garantir a segurança durante o atendimento, os tutores devem levar seus pets de forma adequada: gatos em caixas de transporte, cães agressivos com focinheira, e evitar a vacinação em fêmeas gestantes, animais debilitados ou com menos de três meses de vida.

A campanha de vacinação antirrábica seguirá pelos meses de outubro e novembro, com um próximos itinerante em diversos bairros do distrito-sede e em Tamoios. Confira as próximas datas e locais da vacinação. Cuidar dos animais também é cuidar da saúde de todos!

???? Serviço – Vacinação Antirrábica

???? Data: 13 de outubro

???? Horário: 9h às 14h

???? Locais:

Praça São Cristóvão – Avenida Lecy Gomes da Costa, s/nº

Praça da Bandeira — Rua Maestro Clodomiro Guimarães Oliveira

Confira os próximos locais de vacinação

Outubro

13 de outubro – Praça São Cristóvão e Praça da Bandeira

14 de outubro – Monte Alegre e Porto do Carro – 9h às 14h

15 de outubro – Praça do Jardim Esperança e Estádio Vivaldo Barreto – 9h às 14h

17 de outubro – Condomínio Monte Carlo, Reserva do Peró e Jardim do Peró – 9h às 14h

21 de outubro – Peró e Condomínio Canto dos Passáros – 9h às 14h

22 de outubro – Manoel Correia, Vila do Sol e Guarani – 9h às 14h

Novembro

24 de novembro – Florestinha e Campos Novos e São Jacinto – 10h às 14h

25 de novembro – Unamar, Gargoa e Samburá – 10h às 14h

26 de novembro – Nova Califormia e Centro Hípico – 10h às 14h

27 de novembro – Poliesportivo João Augusto Teixeira e Aquarius – 10h às 14h

28 de novembro – Maria Joaquina e Botafogo – 10h às 14h