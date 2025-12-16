Pular para o conteúdo

Prefeitura de Cabo Frio reconstrói caixa de passagem após afundamento na praia

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, realizou nesta segunda-feira (15) a reconstrução da caixa de passagem localizada na Rua Saturno, no bairro Vila Nova.

A intervenção foi necessária após o registro de um afundamento no local, identificado durante vistoria técnica. Diante da situação, a Secretaria atuou de forma imediata para corrigir o problema e evitar riscos a pedestres e condutores que transitam pela via.

Os serviços incluíram a recomposição da base, a reconstrução da estrutura e o nivelamento do pavimento, restabelecendo as condições adequadas de tráfego no trecho.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos segue realizando ações de manutenção preventiva e corretiva em diferentes pontos do município, com o objetivo de garantir mais segurança e melhor mobilidade para a população.

