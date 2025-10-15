Prefeitura de Cabo Frio reforça cercamento em área de preservação ambiental no Cajueiro

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, realizou, nesta terça-feira (14), uma operação de fiscalização na Rua Vitória, no bairro Cajueiro. A ação teve como objetivo reforçar o cercamento, assegurando o respeito às normas ambientais e o ordenamento urbano na região do Morro da Piaçava, localizada em área de preservação ambiental. Participaram da operação a equipe de Fiscalização Ambiental, com o apoio da Equipe Verde e da Guarda Marítima e Ambiental.

A ação foi motivada por denúncias recebidas pela Fiscalização Ambiental. Moradores relataram a retirada de mourões e o despejo irregular de lixo e entulho, além do uso indevido do espaço. O local já havia sido cercado anteriormente, mas parte da estrutura foi danificada. Após as denúncias, a área foi limpa e novamente cercada.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, Jailton Nogueira, a intenção, com o novo cercamento, é conscientizar e coibir o descarte irregular de entulho e o uso indevido do espaço público como estacionamento.

“Estamos reforçando o cercamento para proteger uma área ambientalmente sensível e responder às demandas da própria comunidade. Essa é uma área protegida por lei e precisa ser preservada, e a colaboração dos moradores é fundamental para manter o local limpo e organizado”, destacou o secretário.

A Secretaria reforça que a remoção dos mourões e o despejo de resíduos no local, bem como o uso do espaço como área de estacionamento, são infrações sujeitas a penalidades, conforme a legislação ambiental vigente. A Fiscalização Ambiental e a Guarda Marítima e Ambiental seguirão acompanhando a área para garantir o cumprimento das normas e a manutenção do espaço revitalizado.

A população pode enviar denúncias pelos canais oficiais da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento, pelo telefone (22) 3199-1313 ou pelo e-mail meioambiente@cabofrio.rj.gov.br.