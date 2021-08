Prefeitura de Cabo Frio reforça serviço de recuperação das redes de águas pluviais

A Prefeitura de Cabo Frio está reforçando os trabalhos de recuperação da rede de águas pluviais e de limpeza de galerias em todo o município. Todos os dias, equipes da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos estão nas ruas trabalhando. Nesta terça-feira (3), o serviço foi na Rua Espanha e na Rua Abigail dos Santos, ambas no bairro Jardim Caiçara.

Na primeira rua, a equipe técnica da Prefeitura realizou intervenções em diferentes trechos da via. O objetivo foi localizar o ponto de escape para realização do reparo. A secretária de Obras e Serviços Públicos, Tita Calvet, destaca que 80% dos casos atendidos até agora são provenientes de afundamento da rede de águas pluviais.

“A rede de captação de águas pluviais de Cabo Frio não suporta mais o volume de esgoto que é despejado na tubulação, e isso está causando o afundamento. Além disso, muitas ligações clandestinas feitas na rede de esgoto sobrecarregam ainda mais o manilhamento”, afirma Tita.

Foi fazendo a sondagem da rede de águas pluviais, que requer a limpeza das caixas de passagem, que as equipes da Secretaria de Obras e Serviços Públicos encontraram tubulação de água potável passando muito próxima da rede de esgoto em pelo menos três pontos da cidade: nos bairros Gamboa, Jardim Caiçara e Jardim Excelsior.

De acordo com Tita, a Prolagos, concessionária responsável pelos serviços de abastecimento e saneamento básico, foi notificada para solucionar o problema. Na Rua Abigail dos Santos uma tubulação de água potável foi substituída nesta terça-feira (3).

“A concessionária já resolveu o problema da Gamboa, está fazendo o mesmo no Caiçara e vai fazer no Jardim Excelsior. Notificamos a Prolagos logo que a situação foi detectada. Como se trata de uma questão de saúde pública, a Vigilância Sanitária foi acionada, assim como o órgão de defesa do consumidor, o Procon. A Prefeitura está trabalhando incansavelmente para tapar os buracos e solucionar os problemas. Estamos trabalhando com recursos próprios para a execução desses serviços. Além disso, contamos com a parceria com o governo do estado, que sempre cede massa asfáltica para que possamos resolver as questões dos buracos, sem precisar contratar uma usina. Dessa forma vamos avançando com o nosso trabalho”, finaliza Tita Calvet.