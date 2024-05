Prefeitura de Cabo Frio reinaugura duas unidades escolares em Tamoios na próxima semana

A Prefeitura de Cabo Frio entregará, na próxima semana, a reforma de duas importantes unidades escolares no distrito de Tamoios. As Escolas Municipais Professora Luceléa Rodrigues da Costa e Professora Maria José Barroso receberam melhorias estruturais e novos equipamentos, proporcionando um ambiente mais moderno, seguro e agradável para o aprendizado e o trabalho.

A Escola Municipal Professora Luceléa Rodrigues da Costa, localizada na Rua da Assembleia, s/n, no bairro Aquarius, será reinaugurada na segunda-feira (3), às 9h.

Inaugurada no dia 12 de abril de 2002 em um local onde havia um grande lixão, a escola homenageia uma antiga professora da região que se destacava por sua preocupação com a comunidade. A escola possui mais de mil metros quadrados de infraestrutura, atendendo a Educação Infantil com 145 alunos, e o primeiro segmento do Ensino Fundamental com 495 alunos, totalizando 640 alunos distribuídos em 28 turmas.

A escola possui uma característica peculiar por estar localizada à beira do manguezal, ao lado do Rio São João e ao encontro deste com o mar, próxima à Reserva do Mico-Leão-Dourado. Essa localização privilegiada proporciona uma riqueza de natureza inigualável, funcionando como um berçário para espécies marinhas e terrestres, que, através de seus manguezais, mares e florestas, evidenciam a diversidade da vida.

Maria José Barroso

Na quarta-feira (5), às 9h, será a reinauguração da Escola Municipal Professora Maria José Barroso, situada na Rua Juscelino Kubitschek, s/n, no bairro Santo Antônio, que será entregue à comunidade escolar.

A unidade iniciou suas atividades em novembro de 1981, durante o governo do prefeito José Bonifácio. Recebeu esse nome em homenagem à professora Maria José Barroso, a “Tia Zezé”, como era conhecida, e que dedicou sua vida a ajudar os mais necessitados.

Maria José Barroso Leite nasceu em 31 de março de 1933 e se formou como professora em 1953, no município de Itaperuna. Efetivou-se na Secretaria de Educação após concurso realizado em fevereiro de 1953. Ela assumiu o cargo de auxiliar de inspeção a partir de 1969 e se aposentou em 1978.

Antes disso, em 1968, realizou o sonho de dirigir uma escola particular como proprietária, a Escola Domingos Sávio, onde se dedicou aos alunos e às famílias, principalmente aos mais carentes, até o final de sua vida.

Tia Zezé foi condecorada em 1986 com o Título de Cidadã Cabo-Friense. Ela faleceu em março de 1992.